"دنيا الوطن" تنشر كشفاً بأسماء المسافرين عبر (معبر رفح) غداً وآلية السفر

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، كشفاً بأسماء المسافرين عبر (معبر رفح البري)، وأعلنت عن آلية السفر غداً الاثنين.





وأكدت الوزارة، أن السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (8/27) إضافة إلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.



وطالبت الأبناء المرفقين مع أمهاتهم، إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم.

ودعت الداخلية المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة النجار بخانيونس لتسهيل سفرهم، مؤكدة على اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.