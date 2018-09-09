أبو يوسف يتسلم رسمياً دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتسلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، من سلفه رئيس الدائرة السابق السيد محمود إسماعيل خليل علي (أبو إسماعيل).وقال محمود إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية السابق: وأنا أغادر هذا الموقع فإنني مطمئن على سير عمل الدائرة، حيث إن الدكتور واصل أبو يوسف على على اطلاع تام بعمل الدائرة وهو على قدر تحمل المسؤولية والأمانة لهذا الموقع الهام، وسنبقى على تواصل وتعاون من أجل نقل الخبرات والمعرفة التي تراكمت خلال 26 سنة من ترأسي لهذه الدائرة، وأفخر بالعمل مع هذا الفريق الرائع من موظفي الدائرة، وهذا سيضمن استمرارية العمل بكل مكوناتها، وهي دائرة هامة ومركزية في المنظمة، وتتواصل مع مؤسسات المنظمة واتحاداتها العامة، هذه المنظمة التي تمثل الكل الفلسطيني لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.من جانبه، عبر أبو يوسف عن تقديره لشخص السيد محمود إسماعيل، وللإنجازات الهامة التي تراكمت خلال توليه قيادة هذه الدائرة الهامة والمركزية.وقال أبو يوسف: في ظل المخاطر والتحديات المحيطة بنا، هناك أهمية لتطوير وتفعيل دوائر العمل والمؤسسات في المنظمة، وهذا يتطلب تفعيل كل الآليات والدفع إلى نجاح عمل دائرة لها ثقل مركزي في العمل الجماهيري والنقابي، وتنظيم القطاعات الشعبية نقابياً ومهنياً، ومتابعة تنفيذ خطط الاتحادات والتنظيمات والهيئات الشعبية.وأضاف أبو يوسف: إننا سنبني على النجاحات السابقة التي تكللت، وسندفع للاستمرار في هذا الاتجاه؛ لتبقى منظمة التحرير الفلسطينية حامية للمشروع الوطني، وممثلة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.