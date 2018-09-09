شؤون فلسطينية

لمناقشة القضية الفلسطينية.. بدء أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

لمناقشة القضية الفلسطينية.. بدء أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب السودان الدائم لدى الجامعة السفير عبد المحمود عبد الحليم، وبمشاركة فلسطين.

ويناقش المندوبون على مدى يومين، التحضير لاجتماعات الدورة الوزارية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة الثلاثاء المقبل، حيث تتصدر مستجدات القضية الفلسطينية أعمال المجلس، خاصة أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد القرار الأميركي بقطع المساعدات للوكالة، والتحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، بالإضافة إلى مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وسيناقش المجلس على جدول أعماله، تطورات الأوضاع في المنطقة، والتحرك حيال القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته فيما يخص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ومتابعة تطورات القدس والاستيطان، واللاجئين، والتنمية، إضافة إلى دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

كما سيناقش الأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ومن المقرر، أن يستعرض المجلس تقرير الأمين العام للجامعة العربية، حول نشاط الأمانة العامة بين دورتي الانعقاد، وتقريرا لهيئة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن (قمة القدس)، والتي عقدت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بحث تعيين أمناء عامين مساعدين، وتعيين رئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من التقارير المالية والإدارية المرفوعة من اللجان المعنية.

وسيرفع المندوبون الدائمون في ختام أعمالهم، مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات، التي سيتم الانتهاء منها لوزراء الخارجية العرب للنظر في اعتمادها يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد على الهامش اجتماع آخر لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية (الأردن، السعودية، تونس)، وترويكا مجلس الجامعة العربية (جيبوتي، السعودية، السودان)، والأمين العام.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية المستشار أول فايز أبو الرب، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

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