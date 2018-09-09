قيادي بحماس للوسطاء بملف التهدئة: يمكنكم تجاوز الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، مشير المصري، رسالة للأطراف الإقليمية والدولية الوسيطة بملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قائلاً، إن تلك الأطراف يمكنها تجاوز الرئيس محمود عباس، منوهاً إلى أن الجهود المصرية والأممية للتهدئة في غزة مستمرة.





وأوضح المصري، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن الجهود المصرية والأممية، ما زالت جارية حتى اللحظة، بهدف دفع عجلة التهدئة، وكل الأطراف معنية بالوصول إلى تهدئة في هذه المرحلة مقابل رفع الحصار عن غزة، دون أي أثمان سياسية.



وأضاف المصري: "الطرف المعطل للتهدئة هي السلطة الفلسطينية، والأطراف الإقليمية والدولية معنية بعدم بقاء المنطقة غير آمنة، ونحن مطمئنون لخياراتنا".وحول المصالحة الفلسطينية، أكد القيادي في حركة حماس، أنه لم تحدد مواعيد لمغادرة وفد الحركة إلى القاهرة؛ لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.وأشار المصري إلى أن حركة حماس يدها ممدودة تجاه المصالحة الفلسطينية، ولكن مصر اليوم تدرك أن السلطة الفلسطينية، أفشلت هذه الجهود، وأعتقد أن الرؤية الوطنية المشتركة هي ذاهبة في اتجاه التهدئة في هذه المرحلة؛ لتخفيف حدة الحصار؛ ولإيجاد الحلو الإنسانية للشعب في قطاع غزة، وفق تعبيره.