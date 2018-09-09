إيران: قصفنا بالصواريخ قواعد لمسلحين أكراد بالعراق

رام الله - دنيا الوطنأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه اليوم الأحد، أنه أطلق مساء السبت، سبعة صواريخ أرض- أرض، على قواعد في إقليم كردستان العراق، مستهدفا مركز تدريب واجتماع لبعض القياديين الأكراد الإيرانيين.واتهم الحرس الثوري الإيراني، المسلحين الأكراد، باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق، لتنفيذ هجمات مسلحة ضد المناطق الحدودية الإيرانية و"إرسال مجموعات مسلحة متعددة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب المنشآت في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأعرب الحرس الثوري، عن إصراره على معاقبة المعتدين وأشار إلى توجيه "ضربات موجعة لهم" في مناطق مريوان وكامياران، الأسبوع الماضي من قبل القوة البرية للحرس الثوري.وأكد البيان الإيراني، أنه تم توجيه تحذيرات جدية سابقاً إلى المسؤولين في كردستان العراق، حول نشاطات عناصر الجماعات المسلحة، وعزم إيران على إزالة قواعدهم، وضرورة إنهاء الأعمال التي وصفها بـ "الشريرة".ويوم أمس، أعلن مسؤولون في قضاء كويسنجق بإقليم كردستان العراق، سقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف إيراني جوي ومدفعي لمناطق في محافظة أربيل، ووفقاً للجانب الكردي، استخدام الإيرانيون، درونات وصواريخ كاتيوشا خلال القصف.وقالت وسائل إعلام محلية كردية: إن القصف أسفر عن مقتل بعض القياديين في "الحزب الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (المعارضان لسلطات إيران ولا علاقة لهما بـ "الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق).