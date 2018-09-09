نجاة رئيس مولدوفا من حادث سيارة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماكسيم ليبدينسكي، مساعد رئيس مولدوفا، قوله: "إن الرئيس إيجوردودون تعرض لحادث سيارة اليوم الأحد إلا أنه لم يصب بأذى".
وقال ليبدينسكي: "إن دودون بخير ولا يحتاج لعلاج"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وكانت وكالات أنباء روسية قد نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية بمولدوفا قولها: "تم نقل دودون للمستشفى الأحد بعد حادث سيارة".
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماكسيم ليبدينسكي، مساعد رئيس مولدوفا، قوله: "إن الرئيس إيجوردودون تعرض لحادث سيارة اليوم الأحد إلا أنه لم يصب بأذى".
وقال ليبدينسكي: "إن دودون بخير ولا يحتاج لعلاج"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وكانت وكالات أنباء روسية قد نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية بمولدوفا قولها: "تم نقل دودون للمستشفى الأحد بعد حادث سيارة".
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