نجاة رئيس مولدوفا من حادث سيارة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماكسيم ليبدينسكي، مساعد رئيس مولدوفا، قوله: "إن الرئيس إيجوردودون تعرض لحادث سيارة اليوم الأحد إلا أنه لم يصب بأذى".وقال ليبدينسكي: "إن دودون بخير ولا يحتاج لعلاج"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكانت وكالات أنباء روسية قد نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية بمولدوفا قولها: "تم نقل دودون للمستشفى الأحد بعد حادث سيارة".