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تقدم جديد للجيش اليمني في محافظة حجة

تقدم جديد للجيش اليمني في محافظة حجة
رام الله - دنيا الوطن
حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة من التحالف العربي، تقدما جديدا في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وسيطرت على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية نفذت هجوما مباغتا على جماعات الحوثي، من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها الجماعات شرقي مديرية حيران، بالإضافة إلى بلدة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتمكنت القوات الحكومية من قطع أهم خطوط إمدادات الجماعات في جبهتي حرض وحيران، علاوة على التقدم شمالا باتجاه مثلث عاهم.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، كما تمّ أسر 5 آخرين منهم.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين، وتدمير معدات قتالية تابعة لهم.

وكان التشكيل البحري اليمني التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، قد أحبط السبت، هجوما بزورق مفخخ لجماعة الحوثي في سواحل ميدي بمحافظة حجة.

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