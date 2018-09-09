دولي

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص على الأقل مصرعه فيما أصيب 37 آخرون، الأحد، في تدافع على مدخل ملعب في انتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبيل بداية المباراة بين المنتخب المحلي وضيفه السنغالي في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وبحسب ما نقلت (فرانس برس)، فإن الحادث الذي أسقط قتيلا وجرحى، لم يحل دون انطلاق المباراة في موعدها المقرر أمام أكثر من عشرين ألف متفرج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مستشفى (ايتش جي أر آي) أوليفا أليسون: "حصل تدافع قرب الملعب في الوقت الراهن.. الحصيلة قتيل و37 جريحا".

وذكر شهود أن التدافع حصل عند مدخل ملعب ماهاماسينا، حيث تجمع الآلاف لمتابعة المباراة التي تأتي في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المرتقبة في 2019 بالكاميرون.

وقال شاهد يسمى ريفو رابريساونا: "وصلنا عند الساعة السادسة صباحا كنا على بعد متر ونصف متر من البوابة عندما حصل التدافع"، وأضاف "تعرضت للدوس على ظهري، لكن الحقيبة التي كنت أحملها كانت حماية لي".

وشهدت كرة القدم الأفريقية سلسلة من الحوادث الدامية، ففي فبراير 2017 قتل 17 شخصا، وأصيب 58 بجروح بعد تدافع أمام ملعب في شمال أنغولا، قبل مباراة بين ناديين في الدوري المحلي.

وحصل التدافع يومها بعد تدخل الشرطة لتفريق الجموع خارج الملعب، واستخدامها قنابل مسيلة للدموع.

أخبار ذات صلة

إيران: قصفنا بالصواريخ قواعد لمسلحين أكراد بالعراق

إيران: قصفنا بالصواريخ قواعد لمسلحين أكراد بالعراق

نجاة رئيس مولدوفا من حادث سيارة

نجاة رئيس مولدوفا من حادث سيارة

ليبرمان: نعمل على مدار الوقت وأحبطنا عددا من العمليات

ليبرمان: نعمل على مدار الوقت وأحبطنا عددا من العمليات

تسيبراس يعد بـ&#34;ولادة جديدة&#34; لليونان بعد عمليات الإنقاذ الدولية

تسيبراس يعد بـ"ولادة جديدة" لليونان بعد عمليات الإنقاذ الدولية

مهندس الاتفاق النووي الإيراني: انسحابنا خطير

مهندس الاتفاق النووي الإيراني: انسحابنا خطير

الرئيس الإيراني: واشنطن تبعث رسائل عديدة للتفاوض معنا

الرئيس الإيراني: واشنطن تبعث رسائل عديدة للتفاوض معنا

غرينبلات: سنُقدم وثيقة سلام شاملة تُرضي الفلسطينيين والإسرائيليين

غرينبلات: سنُقدم وثيقة سلام شاملة تُرضي الفلسطينيين والإسرائيليين

اقتراح إسرائيلي بإرسال وفد من الكنيست لمواجهة القائمة المشتركة

اقتراح إسرائيلي بإرسال وفد من الكنيست لمواجهة القائمة المشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

8 إصابات في حادث سير ببلدة أبو ديس

8 إصابات في حادث سير ببلدة أبو ديس

وزارة العمل تفتتح العام التدريبي 2019/2018 في مراكز التدريب المهني

وزارة العمل تفتتح العام التدريبي 2019/2018 في مراكز التدريب المهني

منوعات

وصلة رقص لرانيا يوسف في ملهى ليلي بفرنسا.. والجمهور: &#34;البلدي يكسب في أي مكان&#34;

وصلة رقص لرانيا يوسف في ملهى ليلي بفرنسا.. والجمهور: "البلدي يكسب في أي مكان"

أنغام كانت الأسوأ.. تغييرات جذرية للفنانات بعد عمليات تجميل لأسنانهن

أنغام كانت الأسوأ.. تغييرات جذرية للفنانات بعد عمليات تجميل لأسنانهن

شقيقة أحمد مكي تعود إلى الأضواء بعد غياب لـ8 سنوات وبإطلالة جريئة رغم سنها

شقيقة أحمد مكي تعود إلى الأضواء بعد غياب لـ8 سنوات وبإطلالة جريئة رغم سنها

تفاصيل طرد عادل إمام لمحمد رمضان من حفل زفاف ابنه

تفاصيل طرد عادل إمام لمحمد رمضان من حفل زفاف ابنه

شقيقة دنيا بطمة تُفجر مفاجأة .. والد حلا الترك &#34;يدعي&#34; إصابته بالسرطان

شقيقة دنيا بطمة تُفجر مفاجأة .. والد حلا الترك "يدعي" إصابته بالسرطان

&#34;عروس بوليوود&#34;.. إصابة أنوشكا شارما بمرض خطير

"عروس بوليوود".. إصابة أنوشكا شارما بمرض خطير

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

عربي

القضاء المصري يحكم بسجن صفوت الشريف ثلاث سنوات

القضاء المصري يحكم بسجن صفوت الشريف ثلاث سنوات

تقدم جديد للجيش اليمني في محافظة حجة

تقدم جديد للجيش اليمني في محافظة حجة

أزمة (أونروا) تهدد مليوني لاجئ في الأردن

أزمة (أونروا) تهدد مليوني لاجئ في الأردن

الشاهد يقسم حزب الرئيس التونسي.. ثمانية نواب يستقيلون

الشاهد يقسم حزب الرئيس التونسي.. ثمانية نواب يستقيلون