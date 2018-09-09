الحكومة تُقرر سد العجز المالي نتيجة القرار الأمريكي بوقف تمويل مشافي القدس

أكد وزير الصحة، د. جواد عواد، أن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، قرر سد العجز المالي، الذي خلفه قرار الإدارة الأمريكية باقتطاع أكثر من 20 مليون دولار، كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافي القدس.



وأشار وزير الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار من رئيس الوزراء، دليل عملي جديد على ما تؤكده الحكومة باعتبار مستشفيات القدس جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية.



وأوضح، أن القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، أكدت أنها لن تسمح أبداً بضرب مستشفيات القدس، والتي تعتبر أيقونة للصمود الفلسطيني.



وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز صمود مستشفيات مدينة القدس، والتي تعتبر دعماً رئيسياً للمدينة المقدسة وأهلها، مثمناً قرار رئيس الوزراء، الذي أنقذ مستشفيات القدس من الانهيار.

رام الله - دنيا الوطن