فيديو.. أسعار منخفضة للخضراوات والفواكه والقوة الشرائية معدومة





وأكد المواطنون والتجار على أن أسعار الخضراوات والفواكه، منخفضة ومناسبة للجميع، ولكن القوة الشرائية لدى الجماهير الفلسطينيين ضعيفة جدا؛ بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.





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خاص دنيا الوطن - أحمد العشيرصدت عدسة "دنيا الوطن" اليوم الأحد، إقبال الجماهير على شراء الخضراوات والفواكه في سوق الشاطئ غرب مدينة غزة.