فيديو.. أسعار منخفضة للخضراوات والفواكه والقوة الشرائية معدومة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
رصدت عدسة "دنيا الوطن" اليوم الأحد، إقبال الجماهير على شراء الخضراوات والفواكه في سوق الشاطئ غرب مدينة غزة.
رصدت عدسة "دنيا الوطن" اليوم الأحد، إقبال الجماهير على شراء الخضراوات والفواكه في سوق الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأكد المواطنون والتجار على أن أسعار الخضراوات والفواكه، منخفضة ومناسبة للجميع، ولكن القوة الشرائية لدى الجماهير الفلسطينيين ضعيفة جدا؛ بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
والتقرير كاملا في الفيديو التالي..
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