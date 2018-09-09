شؤون فلسطينية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، اجتماع فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية، المشكّل بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والمعني بمتابعة وتطبيق مخرجات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016.

واستعرض الحمد الله خلال الاجتماع الإنجازات الحكومية ذات الصلة بتوصيات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، والتي تشمل العديد من القطاعات، لا سيما على صعيد الزراعة، والاقتصاد، والحكم المحلي، وقطاع التعليم بشكل عام والتعليم التقني والمهني بشكل خاص، وقطاع الطاقة المتجددة، إضافة الى إصلاح قطاع العدالة والبيئة القانونية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

 وأكد أن الحكومة حققت العديد من الانجازات على صعيد الاستثمار، وأقرت العديد من التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك ترجم من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية والتجارية، واستكمال تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة، والمصادقة على إنشاء مدينة صناعية بالقرب من ترقوميا في الخليل، إضافة إلى توفير حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان، وتشجيع إنشاء حاضنات الاعمال في كافة المحافظات لتوفير بيئة للمشاريع الجديدة وجذب المستثمرين والممولين ودعم وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حققت إنجازات هامة في عمل هيئة تسوية الأراضي، وذلك بتسجيل أكثر من 500 ألف دونم، بما يساهم في الحفاظ على الأرض وتشجيع الاستثمار.

وأكد أن الحكومة تعمل من اجل تشجيع وتوسيع التعليم الفني والتقني والاستثمار في التعليم من خلال دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام.

ولفت الى جهود الحكومة من اجل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز لذلك. وأشار الى إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الذاتية، في مواجهة الحصار المالي وانخفاض الدعم المالي الخارجي لفلسطين، مؤكدا ان فلسطين تملك فرصا استثمارية كبيرة، وحققت الاستثمارات فيها عوائد مادية كبيرة، مقارنة بالعديد من دول الجوار، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأكد أهمية انعقاد الاجتماعات الدورية للفريق، لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتحديد مجالات الاستثمار المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه.

أخبار ذات صلة

فيديو.. أسعار منخفضة للخضراوات والفواكه والقوة الشرائية معدومة

فيديو.. أسعار منخفضة للخضراوات والفواكه والقوة الشرائية معدومة

قوات الاحتلال تصيب شاباً بزعم محاولته التسلل عبر السياج شرق القطاع

قوات الاحتلال تصيب شاباً بزعم محاولته التسلل عبر السياج شرق القطاع

مستوطنون يعتدون على فتى من تل الرميدة بالخليل

مستوطنون يعتدون على فتى من تل الرميدة بالخليل

جيش الاحتلال: لا هدوء في غزة خلال العقد المقبل

جيش الاحتلال: لا هدوء في غزة خلال العقد المقبل

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.. وهذا ما جاء فيه

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الصحة: عيادة الخان الأحمر ستعمل على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الرئيس يكرم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

8 إصابات في حادث سير ببلدة أبو ديس

8 إصابات في حادث سير ببلدة أبو ديس

وزارة العمل تفتتح العام التدريبي 2019/2018 في مراكز التدريب المهني

وزارة العمل تفتتح العام التدريبي 2019/2018 في مراكز التدريب المهني

منوعات

وصلة رقص لرانيا يوسف في ملهى ليلي بفرنسا.. والجمهور: &#34;البلدي يكسب في أي مكان&#34;

وصلة رقص لرانيا يوسف في ملهى ليلي بفرنسا.. والجمهور: "البلدي يكسب في أي مكان"

أنغام كانت الأسوأ.. تغييرات جذرية للفنانات بعد عمليات تجميل لأسنانهن

أنغام كانت الأسوأ.. تغييرات جذرية للفنانات بعد عمليات تجميل لأسنانهن

شقيقة أحمد مكي تعود إلى الأضواء بعد غياب لـ8 سنوات وبإطلالة جريئة رغم سنها

شقيقة أحمد مكي تعود إلى الأضواء بعد غياب لـ8 سنوات وبإطلالة جريئة رغم سنها

تفاصيل طرد عادل إمام لمحمد رمضان من حفل زفاف ابنه

تفاصيل طرد عادل إمام لمحمد رمضان من حفل زفاف ابنه

شقيقة دنيا بطمة تُفجر مفاجأة .. والد حلا الترك &#34;يدعي&#34; إصابته بالسرطان

شقيقة دنيا بطمة تُفجر مفاجأة .. والد حلا الترك "يدعي" إصابته بالسرطان

&#34;عروس بوليوود&#34;.. إصابة أنوشكا شارما بمرض خطير

"عروس بوليوود".. إصابة أنوشكا شارما بمرض خطير

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

عربي

أزمة (أونروا) تهدد مليوني لاجئ في الأردن

أزمة (أونروا) تهدد مليوني لاجئ في الأردن

الشاهد يقسم حزب الرئيس التونسي.. ثمانية نواب يستقيلون

الشاهد يقسم حزب الرئيس التونسي.. ثمانية نواب يستقيلون

مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة

مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة

البحرية اليمنية تُحبط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر

البحرية اليمنية تُحبط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر