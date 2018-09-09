قوات الاحتلال تصيب شاباً بزعم محاولته التسلل عبر السياج شرق القطاع





وبحسب الموقع ذاته، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب المصاب، وتم تحويله للعلاج، ومن ثم التحقيق معه.





يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اصابت العديد من الفلسطينيين، خلال الفترة الماضية، بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل.









رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني بجروح، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، اليوم الأحد، بزعم محاولته التسلل عبر السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.