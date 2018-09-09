ليبرمان: نعمل على مدار الوقت وأحبطنا عددا من العمليات

رام الله - دنيا الوطنأكد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، الجيش أحبط وقوع عمليات بالضفة الغربية، بالاضافة الى أنه تم اعتقال العديد من المشتبه بهم، بحسب ما جاء على موقع (عكا).جاء ذلك خلال زيارة ليبرمان لوحدة المدرعات في منطقة بيت لحم وذلك بصحبة قائد المنطقة الوسطى نداف فدمن.وقال ليبرمان، "في الأيام الأخيرة عملنا على مدار الوقت واعتقلنا العديد من المشتبه بهم وأحطبنا وقوع عمليات"، على حد زعمه.وفي نهاية اللقاء، قدم ليبرمان الشكر للجنود والتهنئة بمناسبة "أعياد رأس السنة".