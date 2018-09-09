الحكم المحلي تُشارك في إطلاق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية الإقليمي في الأردن

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من وزارة الحكم المحلي، ومجموعة من عضوات المجالس المحلية من كافة محافظات الضفة الغربية، و12 امرأة من القيادات النسوية السياسية في فلسطين، في حفل إطلاق برنامج التوجيه الإقليمي الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين والأردن ولبنان، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان.هذا البرنامج الذي ينفذ من قبل (GIZ) بتفويض من (BMZ)، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (LEAD).وقد تضمن البرنامج العديد من ورشات العمل واللقاءات للموجهات والمستفيدات من برنامج التوجيه في الدول الثلاث، وجرى مناقشة المعايير والقيم والأهداف والتوقعات للفترة القادمة للبرنامج.وقد تضمن وفد فلسطين 12 عضوة من الهيئات المحلية و 12 موجهة من القيادات النسوية في فلسطين، بالإضافة إلى مدير عام النوع الاجتماعي في الوزارة أسماء خروب، ومدير وحدة السياسات في الوزارة ريما شبيطة، ومديرة برنامج (LEAD) في فلسطين هبة تيجاني، وحنان قاعود مستشارة البرنامج.