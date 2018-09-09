وزارة العمل تفتتح العام التدريبي 2019/2018 في مراكز التدريب المهني

افتتحت وزارة العمل الفلسطينية، الإدارة العامة للتدريب المهني اليوم الأحد الموافق 09/09/2018 العام التدريبي الجديد 2019/2018 في مراكز التدريب المهني التابعة لها في كل من مراكز: طولكرم، وجنين، وقلقيلية، ونابلس، وبيت جالا، وبيت عور، والخليل، وحلحول، ويطا، وسلفيت، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في المراكز (4200) طالب وطالبة، فيما استوعبت المراكز (1948) منهم، وذلك وفقاً لمعايير القبول في المراكز وبناءً على الطاقة الاستيعابية لها، علما بأنه تم إفتتاح مركز تدريب مهني جديد في محافظة سلفيت لهذا العام، ويجري العمل على افتتاح مركز القدس في العيزرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.





هذا، وتطرح مراكز التدريب المهني (25) برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات المهنية، وممّا يجدر ذكره، أن الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، قامت باعتماد (18) برنامجاً تدريبياً بمستوى الدبلوم المهني المتخصص، وذلك بالاعتماد على ما جاء في التصنيف العربي المعياري للعام 2008، وتأتي هذه الخطوة في ظلّ سعيها المتواصل لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستويات الشهادات، الأمر الذي يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.





وأشار م. نضال عايش، مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة إلى أنّ مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، قد خرّجت العام الماضي (1400) طالب وطالبة في (23) تخصصاً مهنياً، كما وتُشرِف الوزارة على (140) مركزاً خاصاً، ويبلغ عدد خريجيها السنوي ما يُقارب (4000) خريج في العديد من التخصصات.

رام الله - دنيا الوطن