المشروبات الوطنية تُقدم الزيّ الرياضي لفريق أكاديمية (باريس سان جيرمان) الفلسطينية

رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي فريق كرة القدم التابع لأكاديمية (باريس سان جيرمان) دولة فلسطين، وذلك ضمن مشاركة الفريق خلال آب/ أغسطس المنصرم، ببطولة شرم الشيخ الدولية الرابعة لأكاديميات كرة القدم، وبطولة كأس الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، حيث قدمت الشركة للفريق الزي الرياضي الكامل.

وقد عاد فريق الأكاديمية إلى الوطن، محققاً نتائج جيدة في كلا البطولتين، في حين ضمت بطولة الأكاديميات فرق اللاعبين من مواليد 2002 و2005 بمشاركة عدد من الفرق المصرية والعربية، فيما ضمت بطولة كأس الملك عبد الله الثاني فرق اللاعبين من مواليد 2004 و 2005.





وأشاد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية بالمستوى العالي الذي قدمه الفريق خلال البطولات، مؤكداً حرص الشركة واعتزاز إدارتها برعاية الفرق الناشئة والشابة لتمكينهم من مواصلة مسيرة النجاح وصولاً إلى الحرفية في لعبة كرة القدم، كما أشاد أيضاً بدور الإدارة والقائمين على فريق أكاديمية (باريس سان جيرمان) وحرصهم على إيصال اللاعبين إلى مستوى العالمية، مشدداً على أهمية التعاون بين الفرق الرياضية المحلية وهيئات القطاع الخاص، لا سيما في الوقت الذي بات فيه الشباب الفلسطيني، يقديم أفضل النتائج والتنافس القوي على المستوى العربي والإقليمي.





وبين الهندي، اهتمام الشركة بدعم الرياضة الفلسطينية بكافة اختصاصاتها، وكافة الفئات العمرية لكلا الجنسين، مضيفاً أن الرياضات الفردية والجماعية وعلى رأسها كرة القدم، أصبحت مفصلاً أساسياً في حياة الشباب الفلسطيني، ما يتكامل مع رؤية شركة المشروبات الوطنية الساعية إلى تقديم كل ما يلزم من دعم من أجل النهوض بالقطاع الرياضي وقطاع الشباب.





بدوره، ثمّن مهيوب لفداوي مدير عام الأكاديمية في فلسطين الدعم المقدم من الشركة، متوجهاً بجزيل الشكر للاستجابة السريعة من قبل إدارتها، وأضاف: "يسرنا التعاون والعمل المشترك مع الشركة لا سيما خلال المشاركات في البطولات الدولية".





وبيّن لفداوي، أن تقديم الزي الرياضي، قد خفف عبئاً كبيراً عن كاهل الأكاديمية، لتوفير اللباس الكامل لـ٤٠ لاعباً، شاركوا في البطولتين، حيث شارك في بطولة شرم الشيخ فريق الجنوب المكون من فريقي بيت لحم والخليل، فيما شارك في بطولة الأردن فريق الشمال المكون من فرق نابلس وجنوب نابلس وطولكرم، كما أوضح أن أكاديمية (باريس سان جيرمان) في فلسطين والتابعة لأكاديمية فرنسا، تضم الأطفال، وتتفرع الأكاديمية في ثماني محافظات.

رام الله - دنيا الوطن