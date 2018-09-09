وزارة التعليم تُكرّم 119 حاجاً وحاجة من موظفيها

رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع نقابة المعلمين 119 حاجاً وحاجة من موظفيها، بمقر الوزارة والمديريات والمدارس، والذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.جاء ذلك، خلال حفل خاص أقامته الوزارة بمقرها بغزة، بمشاركة وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، ونقيب المعلمين الأستاذ خالد المزين.وقدّم ثابت التهنئة لجميع الحجاج، بأن مكنهم الله من فريضة الحج، وقال: نحمد الله أن جمعنا بكم بعد هذه الرحلة الإيمانية، وندعو الله لكم القبول، فحج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور، وتجارة لن تبور، بإذن الله عز وجل.من جهته، قال اليازوري: "هنيئاً لكم أيها الحجاج يا من طفتم وخشعتم، وعبدتم الله عز وجل في هذا الموقف العظيم، وهو موقف الحج"، وأضاف: "للحج طعم خاص لدى المعلم والموظف في التعليم؛ لأنه صاحب رسالة، تمتزج مع رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالة الحج السامية".بدوره، أوضح المزين، أن أجمل اللحظات هي التي نلتقي بها الأحبة الذين عادوا من بيت الله الحرام، واستطاعوا أداء هذه الفريضة، لذلك نقدم لهم كل التهاني، والتبريكات، ونسأل الله لهم القبول والمغفرة.وفي كلمة الحجاج، قدّم الموظف محمد نعيم، الشكر لوزارة التربية والتعليم العالي، ونقابة المعلمين على هذه اللفتة الطيبة بتكريم الحجاج، ودعا الله عز وجل، أن ييسر أمورنا ويرزقنا جميعاً حج بيت الله الحرام، كما ييسر لنا الله الطريق بتحرير أرضنا، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بإذن الله.