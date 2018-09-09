شؤون فلسطينية

صحة غزة: استمرار أزمة الوقود تُؤثر على العمل بمستشفى بيت حانون

صحة غزة: استمرار أزمة الوقود تُؤثر على العمل بمستشفى بيت حانون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن استمرار أزمة الوقود، تؤثر على عمل الطواقم الطبية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، ما يعني تأجيل إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية، وفحوصات الدم، وتوقف عمل قسم الأشعة والخدمات المساندة، كخدمات الغسيل والتعقيم".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة اليوم الأحد، أمام مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "نطالب كافة المعنيين، بالعمل الصحي وكافة الجهات المانحة، بسرعة العمل على توفير كميات الوقود، وبشكل ثابت ومنتظم؛ حتى لا نقف مرة أخرى لنعلن عن توقف خدمات المستشفى، جراء عدم قدرتنا على العمل دون كهرباء".



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