إيقاف متهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول





وبدلالة المواد 103 و110من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالأمام، خلافاً للمادة 200/1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009، وبتهمة التسبب بحادث طرق نتج عنه أضرار مادية، خلافاً لأحكام المادة 98 الفقرة أ من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.



رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك، بتشديد الإجراءات المتبعة، ضد مرتكبي الجرائم المرورية، تقدمت نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة أريحا، بطلب تمديد توقيف المتهم (ع. ز) لخمسة عشر يوماً، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص، وذلك لغايات استكمال التحقيق معه، بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة، خلافاً للمادة 96/1/.