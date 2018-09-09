قبل خطابه بالأمم المتحدة.. الرئيس عباس يلتقي الرئيس المصري والعاهل السعودي

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



من المقرر، أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك قبل توجهه لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة.







وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: إن الرئيس عباس، سيزور كلاً من مصر والسعودية في إطار جولة عربية، للقاء الرئيس المصري والعاهل السعودي، لافتةً إلى أن ذلك سيكون لتنسيق المواقف العربية الفلسطينية.







وأضافت: "سيركز الرئيس في جولته، التي ستكون قبل توجهه للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، على جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، إلى جانب الدعم العربي لهذه الجهود".





وتابعت المصادر: "سيكون هناك نقاش معمق بين القيادات الفلسطينية والمصرية والسعودية، حول المصالحة والتهدئة و(صفقة القرن)، والقرارات الأمريكية الأخيرة، لإيجاد سبل لمواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية".





وأكملت: "الرئيس عباس، سيناقش مع نظيره المصري ملفي المصالحة والتهدئة، كما أنها ستكون فرصة لتعزيز العلاقات، وتوضيح وجهات النظر في الملفات الفلسطينية بين الطرفين".