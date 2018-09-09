النقض بغزة تؤيد حكم الإعدام على قاتل العالول

أصدرت محكمة النقض بغزة، اليوم، حكمها المُؤيد لمحكمة الاستئناف، والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود خليل العالول، بتهمة القتل قصداً، والخطف بقصد القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة، والاتجار بالأسلحة بدون ترخيص، وذلك خلافاً لمواد القانون.



وكانت محكمة الاستئناف، قد أيدت حكم محكمة بداية دير البلح، والقاضي بإدانة المتهم "بالقتل قصداً"، وتأييد حكم الإعدام بحقه.



وقد أكد رئيس هيئة النقض المستشار محمد الدريوي، أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه، يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطن