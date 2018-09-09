شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تُنجز أربعة مشاريع للبنية التحتية في بيت لحم والخليل

الأشغال العامة تُنجز أربعة مشاريع للبنية التحتية في بيت لحم والخليل
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان أربعة مشاريع في قطاع البنية التحتية، تعود لصالح محافظتي بيت لحم والخليل، وذلك عبر تمويل ذاتي من الخزينة العامة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة في بيان صحافي صادر عن الوزارة، اليوم: إن وزارته تستهدف تنفيذ مشاريع تعمل على تطوير البنية التحتية، مؤكداً على أهمية البنية التحتية في خدمة قطاعات حيوية تسهل حياة المواطنين، مبيّناً أن الوزارة ماضية في جهودها، وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في كافة المحافظات.

وأوضح البيان، أن الوزارة أنجزت أربعة مشاريع، منها مشروعين للطرق في بيت لحم، وتضمنت إنجاز المرحلة الثانية لتأهيل طريق القدس- الخليل، والذي يربط محافظتي بيت لحم والخليل، وأضاف أيضاً أن الوزارة، أنهت العمل في مشروع إعادة إنشاء شارع الاستقلال في بيت لحم، وذلك عبر تكلفة إجمالية، تجاوزت 1.5 مليون شيكل، ويُعدُّ الطريق بديلاً لطريق القدس- الخليل، كما يربط المدينة مع الدوحة وبيت جالا.

أما في محافظة الخليل، فأشار البيان إلى أن الوزارة أنجزت تأهيل طريق يطا- الحدب بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.6 مليون شيكل وطول 2 كم، و بيّن أن الطريق يعتبر بديلاً عن مخيم الفوار ويربط المناطق الجنوبية للخليل بالمدينة.

وأشار أيضاً إلى إنجاز العمل في مشروع أعمال البنية التحتية لإقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغا، وذلك لمنطقة شرق الخليل بتكلفة حوالي مليون شيكل.

ويُذكر، أن الوزارة تنفذ عدداً من مشاريع الطرق في محافظات جنوب الضفة، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، كونها ذات تعداد سكاني ضخم، عدا عن أهميتها الاقتصادية والحركة الكثيفة للمركبات التجارية داخل المحافظات وخارجها إلى المحافظات الأخرى.

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