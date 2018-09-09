اللجنة التنفيذية للمنظمة تُشيد بجهود الحكومة ووزارة الصحة بدعم "ذوي الإعاقة"

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة د. جواد عواد، مع عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، ود. واصل أبو يوسف، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، سبل تعزيز التعاون، وملف التأمين الصحي لذوي الإعاقة.جاء ذلك، في اجتماع بمكتب وزير الصحة في رام الله، اليوم الأحد.وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع، سعي الوزارة بكل طاقاتها لتقديم كافة التسهيلات لذوي الإعاقة، إضافة إلى الالتزام التام بنسبة الـ 5% في توظيف ذوي الإعاقة.وأشار د. عواد إلى أن وزارته، تولي اهتماماً كبيراً في هذه الفئة والشريحة المهمة من أبناء شعبنا، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.من جهته، قال الأحمد: إنه وخلال اجتماعات عقدت مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة، فقد تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين الصحي لهم، فتم الاتفاق على لقاء وزير الصحة؛ لبحث هذا الملف معه، وبالفعل تم تحديد موعد على الفور رغم انشغالاته.وأضاف: حضرنا اليوم برفقة د. واصل، ووجدنا أن كل الأسئلة التي بحوزة الاتحاد كان عليها قرارات وإجراءات عملية من قبل وزير الصحة والحكومة الفلسطينية، وهذا دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة والقيادة الفلسطينية لهذه الفئة من أبناء شعبنا.وقال: إن هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة الفلسطينية في ملف التأمين الصحي لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه وخلال هذا الاجتماع، فقد لمسنا التزاماً كاملاً من وزارة الصحة في ملف توظيف نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة كل عام، بل إن وزارة الصحة تتجاوز هذه النسبة في توظيف ذوي الإعاقة.وأوضح، أن وزير الصحة، اقترح عقد اجتماع بين الاتحاد ولجنة من وزارة الصحة لمعالجة أي قضية تتعلق بذوي الإعاقة في الملف الصحي.بدورها، شكرت الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني ذوي الإعاقة، الجهود التي قامت بها وزارة الصحة الفلسطينية؛ لدعم ذوي الإعاقة، وتلبية مطالب الاتحاد، ومنح التأمين الصحي المجاني لهم.وأضاف الاتحاد: أنه يعتبر نفسه شريكاً في العمل مع وزارة الصحة، شاكراً الأحمد ود. أبو يوسف؛ لوقوفهما مع الاتحاد، ودعم ذوي الإعاقة.