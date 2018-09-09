مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش العراقي: "إن مسؤولين في البصرة، رفعوا حظر التجول أمس السبت، والذي فُرض على المدينة منذ الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.وكانت شوارع البصرة هادئة يوم السبت، بعد أيام من احتجاجات عنيفة، هزت المركز النفطي في جنوب العراق.وقال منظمو الاحتجاجات: "إنها ستتوقف يوم السبت، لكن وجود قوات الأمن كان كثيفاً في المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).