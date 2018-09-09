مهندس الاتفاق النووي الإيراني: انسحابنا خطير



وتابع كيري: "ما قام به الرئيس ترامب ببساطة هو القول إنني سأنسحب، ومهما كانت المخاطر الموجودة في السابق واحتمال أنهم (الإيرانيون) سيخرجون ولا يلتزمون بالاتفاق، وكانت لدينا القدرة على معرفة ذلك إن حصل والخيارات العسكرية المترتبة على ذلك موجودة على الطاولة، إلا أن هذه الأمور كان يمكن أن تحدث بالمستقبل بعد المتابعة والمراقبة، وما فعله ترامب هو تحويل المستقبل وجعله الآن بالانسحاب من الاتفاق النووي".

رام الله - دنيا الوطنقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ومهندس الاتفاق النووي مع إيران، إن انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتبر أمراً خطيراً.جاء ذلك في مقابلة لكيري مع (سي إن إن) حيث قال: "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي خطير للغاية، وخطوة غير مدروسة، وليست مبنية على استراتيجية بعيدة المدى، وهي الاستراتيجية التي دفعت بالعديد من الدول للجلوس على الطاولة، والتفاوض حول ذلك".وأضاف: "ما يمثله الانسحاب هو وعد انتخابي قدمه ترامب ولا يساعد على تحقيق أي أهداف للرئيس، إن وجدت أصلاً، والقول إن هذه الاتفاقية هي الأسوأ على الإطلاق، بالحقيقة هو أقوى اتفاق والأكثر مسؤولية وشفافية في أي مكان بالعالم".