الوزير طبيلة يجتمع مع رئيس وأعضاء بلدية أبو ديس

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، صباح اليوم الأحد، 09/09/2018 بمقر مكتبه برام الله مع رئيس بلدية أبو ديس السيد نبيل بدر، وعضوية كل من: عبد السلام عياد وأحمد صالح أبو هلال، بحضوركل من: م. جمال شقير، أ. موسى رحال، أ. أيمن شقير، أ. فراس الصيفي، من الوزارة.وفي مستهل اللقاء، تبادل الطرفان كلمات الترحيب والشكر، وتمحور اللقاء حول مناقشة وبحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض رئيس البلدية أمام الوزير أبرز المشكلات والاحتياجات التي تخص البلدية في كافة المجالات التي تتعلق بقطاع النقل والمواصلات في منطقة البلدية.وفي السياق، ثمن الوزير طبيلة، جهود رئيس وأعضاء البلدية الحثيثة، وسعيهم المتواصل نحو توفير خدمات أفضل للمواطنين، معرباً عن جاهزية الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لكافة الهيئات والبلديات، وتلبية المستلزمات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.كما أوعز الوزير خلال الاجتماع للجهات المختصة بالوزارة بالاستجابة لكافة مطالب البلدية وفق الأصول، وأمر فوراً بمضاعفة جهود دوريات السلامة على الطرق في هذه المنطقة للقضاء على كافة مظاهر الفلتان المروري.من جانبه، أشاد السيد بدر بمستوى التعاون العالي من قبل الوزير طبيلة وطواقم الوزارة، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في شتى أماكن تواجدهم، وللنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني.كما ناقش الاجتماع أيضاً مسائل تتعلق بتوفير مركبات إضافية لخدمة مجرى الخطوط هناك، وتنظيم حركة المركبات للحد من الاختناقات والازدحامات المرورية، والحد من ظاهرة المركبات المشطوبة والمركبات الخصوصية التي تنقل بأجر، وبحث آليات عمل في إطار جهد مشترك لمعالجة تلك الآفات، والتي تشكل أسباباً حقيقية في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني ككل.وفي نهاية الاجتماع، تم الإتفاق على عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع لاحق، يضم طاقم من الوزارة والبلدية؛ لترجمة ما تم بحثه في هذا الاجتماع، وتنفيذه على أرض الواقع.