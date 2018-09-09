البحرية اليمنية تُحبط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنأحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش ‏اليمني، بدعم ‏من تحالف ‏دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها جماعة الحوثي ‏ ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ.‏وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة ‏باليمن اليوم: "‏إن التشكيل البحري في المنطقة، تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته ‏الجماعة ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر، كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة، ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏خمسة ‏وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (البيان) الإماراتية.وأكد أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني، تمكنت ‏من اعتراضه، وإيقافه في إحدى الجزر ‏غير الآهلة بالسكان.‏