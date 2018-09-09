البحرية اليمنية تُحبط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها جماعة الحوثي لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة باليمن اليوم: "إن التشكيل البحري في المنطقة، تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته الجماعة الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر، كان يحمل عبوات ناسفة، ويسير بسرعة عالية تتجاوز خمسة وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن التجارية هناك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (البيان) الإماراتية.
وأكد أن الفرق العسكرية البحرية في الجيش اليمني، تمكنت من اعتراضه، وإيقافه في إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان.
أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها جماعة الحوثي لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة باليمن اليوم: "إن التشكيل البحري في المنطقة، تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته الجماعة الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر، كان يحمل عبوات ناسفة، ويسير بسرعة عالية تتجاوز خمسة وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن التجارية هناك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (البيان) الإماراتية.
وأكد أن الفرق العسكرية البحرية في الجيش اليمني، تمكنت من اعتراضه، وإيقافه في إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان.
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