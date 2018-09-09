شؤون فلسطينية

ضبط 273 قطعة أثرية في الخليل

ضبط 273 قطعة أثرية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة السياحة والآثار، اليوم الأحد، مجموعة من القطع الأثرية، كانت بحوزة أحد الأشخاص في مدينة الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار، تعلقت بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية في مدينة الخليل، وبإيقاف المركبة وتفتيشها، عثر داخلها على 273 قطعة معدنية، تبين بعد فحصها لدى دائرة الآثار بأنها قطع أثرية، تعود لعصور مختلفة، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه القطع، وإلقاء القبض على سائق المركبة".

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته لجهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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