هزة أرضية في مدينة الظهران السعودية

رام الله - دنيا الوطنسجلت محطات الرصد بـ"هيئة المساحة الجيولوجية السعودية"، هزة أرضية، الأحد عند الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة بمدينة ظهران، جنوب البلاد.وقال طارق أبا خيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية: إن الهزة التي تم رصدها بلغت قوتها 4 درجات على مقياس (ريختر)، وتقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران.وأوضح أبا خيل، أن بعض سكان المدن القريبة، قد شعروا بها، ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق في جنوب المملكة، وأرجع سبب هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة، وفق موقع (مصراوي).