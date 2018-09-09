محيسن: اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة غداً لمواجهة القرارات الأمريكية



وأشار محيسن لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، سيركز على كافة القرارات الأمريكية، بحق أبناء شعبنا، والتغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الاعتداءات بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.



وحول قرار الولايات المتحدة الأمريكية، قطع 25 مليون دولار من الأموال المخصصة لدعم مشافي القدس، أكد محيسن، أن الولايات المتحدة تشن هجوماً على شعبنا، مشيراً إلى أن هذه المساعدات التي كانت تقدم ليست منة من أحد، وإنما هناك التزامات من قبل المجتمع الدولي تجاه شعبنا، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



في سياق قريب، قال مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح: إن هناك العديد من الاجتماعات، ستُعقد اليوم في أكثر من محافظة؛ لوضع الخطط والبرامج من أجل تكثيف مشاركة المواطنين في فعاليات التضامن مع (الخان الأحمر) والمناطق الأخرى المهددة بالاستيلاء والمصادرة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن: إن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة غداً، سيبحث مواجهة القرار الأمريكي بقطع المساهمات المالية لوكالة الغوث (أونروا) وإيجاد سبل دعم الوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين.