قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة في الضفة الغربية، طالت ستة فلسطينيين.وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش ضبطت أسلحة في إحدى محافظات الضفة.وتواصل قوات الاحتلال، حملات المداهمات واعتقال المواطنين وتفتيش منازلهم بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية.