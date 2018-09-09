حمدين صباحي: أحكام إعدام 75 إخوانياً تُوجع القلب

رام الله - دنيا الوطنانتقد المُعارض المصري حمدين صباحي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكما بإعدام 75 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين".وكتب صباحي، على حسابه في موقع (فيسبوك)، معلقًا على أحكام الإعدام: أن أحكام الإعدام الجماعي "تُثقل الضمير، وتُوجع القلب وتُهين العقل".وأضاف صباحي: "يا رب مكّن مصر من أن تتطهر من الظلم والكراهية، وأن تتجمل بالعدل والمحبة"، على حد تعبيره.وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أمس السبت، حكماً بالإعدام على 75 متهماً من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، ومن "الجماعة الإسلامية في مصر" طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد.كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق مرشد (الإخوان) محمد بديع، ووزير التموين أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، باسم عودة و45 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، علاوة على الحكم بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 374 متهماً بمن فيهم أمريكي الجنسية مصطفى قاسم عبد الله.