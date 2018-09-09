الاحتلال يعتقل منسق الوحدة القانونية في مؤسسة (الضمير) أيمن ناصر









وكان ناصر، قد اعتقل ثلاث مرات في السابق، كان آخرها في 18-9-2014 لمدة عام كامل، رهن الاعتقال الإداري، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 13/9/2015.

يشار الى أن ناصر يحمل شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي التربوي، وعمل كمحاضر في جامعة القدس المفتوحة، كما وأسس مركز حنظلة الثقافي في قرية صفا عام 1999 وهو مركز ثقافي، فني، تعليمي، رياضي، يقوم على أساس التطوع ويخدم كافة أبناء قرية صفا، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء. وأكدت، أن أيمن ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان ومختص في شؤون الأسرى وحقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات، ولإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وكان ناصر، قد اعتقل ثلاث مرات في السابق، كان آخرها في 18-9-2014 لمدة عام كامل، رهن الاعتقال الإداري، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 13/9/2015.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، منسق الوحدةالقانونية في مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أيمن أحمد ناصر (48 عاماً) من منزله في قرية صفا غرب مدينة رام الله.وقالت زوجة ناصر من خلال اتصال هاتفي مع مؤسسة الضمير: إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منزلهم عند حوالي الساعة 2:00 من فجر اليوم الأحد، بعد أن دقوا على الأبواب بقوة وعنف، وكانوا يصرخون بأصوات عالية"، "افتح افتح"، وبعد أنفتح أيمن الباب، اقتحموا المنزل، وأيقظوا الأطفال، وطلبوا من الجميع التواجد في غرفة الضيوف، كان عددهم داخل المنزل ما يقارب العشرة جنود، وخارج المنزل كانوا بالعشرات، وبعدها بدأوا بتفتيش البيت.وأضافت: "قاموا بعد ذلك بأخذ الهويات والجوالات الخاصة بالعائلة، وبعدها أعادوها باستثناء جوال أيمن، ثم اصطحبوا أيمن إلى خارج المنزل، وحققوا معه لفترة قصيرة، وكذلك مع الأولاد الكبار أمين (20 عاماً) وناجي (18 عاماً)، وبعد نصف ساعة غادروا البيت، بعد أن سمحوا لأيمن بأخذ أدويته وتوديع العائلة".ومن جانبها، تدين مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اعتقال منسق وحدتها القانونية أيمن، وتعتبر أن إعادة اعتقاله، يندرج ضمن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية؛ لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسة دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.