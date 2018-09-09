السعودية تطلب تدقيق أفكار الدعاة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، عن وقف "ملتقى المؤسسات الدعوية".وقالت وزارة الأوقاف السعودية، عبر حسابها في موقع (تويتر): إن الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، وجه بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها، والتدقيق في سيرهم وأفكارهم.يذكر، أنه كان من المقرر، أن تنطلق اليوم الأحد، فعاليات ملتقى "المؤسسات الدعوية- إعداد الدعاة وتأهيلهم" الأول، الذي تقيمه الجمعية السعودية للدراسات الدعوية "بصيرة" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتقام فعالياته تحت رعاية الوزير آل الشيخ، وبحضور مدير الجامعة، سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ونخبة من العلماء والمشايخ والدعاة والأكاديميين ومديري المؤسسات الدعوية في المملكة، بحسب موقع (خبرني).