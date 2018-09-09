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على الهواء مباشرة.. مُشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة

على الهواء مباشرة.. مُشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة
جلسة البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مُشادة كلامية على الهواء مباشرة، ما بين رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني.

وحدثت المشادة، وفق قناة (آفاق) العراقية، خلال جلسة استثنائية للبرلمان؛ لمناقشة الاحتجاجات في محافظة البصرة، بعد أن بدأ العيداني في الحديث، الذي وجه فيه انتقادات إلى السياسيين العراقيين، الذين قال: إن أحاديثهم بعيدة عن الواقع مؤكدًا "البصرة تحترق".

واتهم المحافظ، خلال حديثه، مسؤولًا أمنيًا في البصرة بالفساد، قبل أن يتدخل العبادي، ويتساءل بلغة غاضبة: "أنت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة لماذا لم تتخذ إجراء؟"، ليرد العيداني أن هذا المسؤول "فُرض فرضًا".

وأضاف العيداني: أن القرارات التي تحدث عنها العبادي في الجلسة لدعم البصرة، قيلت له قبل شهرين، لكن لم يُطبق منها شيء، مشيراً إلى عدم صرف الحكومة لمستحقات المحافظة.

ووجه العبادي، انتقادًا قاسيًا إلى المحافظ، متحدثاً عن رفضه تنفيذ أمره بالبقاء في البصرة في وقت الأزمة، وقال: "أنت محافظ البصرة.. طلبت أن تكون بالبصرة".

ليرد المحافظ: تركت البصرة بناءً على دعوة من زعيم عراقي له وزن على الساحة العراقية، السيد مقتدى الصدر، لو دعاك تذهب إليه"، ليقاطعه العبادي مجدداً عن ضرورة وجوده فيها.

 

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