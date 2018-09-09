الصحة: بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إنه بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبرى مستشفيات القطاع.وأوضحت صحة غزة، في بيان مقتضب، بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبرى مستشفيات القطاع، جراء تفاقم ازمة الوقود ولا يوجد تجاوب من مختلف الجهات حتى اللحظة.وتعقد وزارة الصحة، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، حول تفاقم أزمة الوقود في مستشفى بيت حانون.يذكر، أن قطاع غزة، يعاني من شح التيار الكهربائي الواصل للمنازل والمؤسسات، حيث أن الجدول المعمول به في القطاع هذه الأيام، هو جدول أربع ساعات وصل، و16 ساعة قطع.