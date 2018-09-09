وزير زراعة الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تشهد باحات المسجد الأقصى منذ ساعات فجر اليوم الأحد، حالة من الاحتقان والتوتر، تزامناً مع تهديدات من المستوطنين لاقتحامات واسعة لها، وسط تواجد مكثف من قبل المرابطين والشبان للتصدي للاقتحامات.





واقتحم وزير زراعة الاحتلال، اوري ارئيل و150 مستوطناً المسجد الأقصى صباح اليوم.





وكانت ما تسمى بـمنظمة (طلاب لأجل الهيكل) دعت المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.





ونشرت هذه المنظمة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية.





وجاء في بعض أوراق ألصقتها هذه الجماعة، دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة، بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة.

رام الله - دنيا الوطن