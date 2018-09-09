شؤون فلسطينية

تنقل 5195 مسافراً السبت عبر (معبر الكرامة)

تنقل 5195 مسافراً السبت عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 5195 مسافراص في الاتجاهين، السبت، عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-

مغادرون: 3153 مسافراً.
قادمون: 2042 مسافراً.
مرجعون: 8 مسافرين.

وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة والنصف صباحاً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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