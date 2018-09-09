اقتراح إسرائيلي بإرسال وفد من الكنيست لمواجهة القائمة المشتركة

رام الله - دنيا الوطناقترح عضو الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا من حزب (الليكود)، على رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، إرسال وفد برلماني إلى بروكسل؛ للاجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، "لمواجهة ادعاءات القائمة المشتركة"، على حد تعبيره.وجاء اقتراح أوحانا هذا، في أعقاب الاجتماعات التي عقدها نواب القائمة المشتركة، مع موغريني وأسيلبورن، في الأسبوع الماضي، في بروكسل، لإقناعهما بإدانة قانون القومية.وكان أوحانا قد ترأس لجنة الكنيست الخاصة التي صاغت ووافقت على قانون القومية، وكتب إلى إدلشتين أنه سيشرفه رئاسة وفد برلماني كهذا.ويدعي أوحانا، أن أعضاء القائمة المشتركة، عقدوا اجتماعات مع وزراء من الاتحاد الأوروبي "من أجل المس باسم إسرائيل وتقويض طبيعتها الديمقراطية بواسطة أكاذيب فاضحة وتشويه الواقع في كل ما يتعلق بقانون القومية"، مضيفاً: "يجب علينا ألا ننتظر حتى تصل أكاذيب القائمة المشتركة إلى العالم، وبالتالي هناك حاجة إلى إجراء مضاد سريع وفعال في شكل وفد برلماني رسمي، يعمل على نفس المستوى، ويلتقي بالعناصر نفسها"، وفق زعمه.