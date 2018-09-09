دولي

اقتراح إسرائيلي بإرسال وفد من الكنيست لمواجهة القائمة المشتركة

اقتراح إسرائيلي بإرسال وفد من الكنيست لمواجهة القائمة المشتركة
فيدريكا موغريني وأيمن عودة
رام الله - دنيا الوطن
اقترح عضو الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا من حزب (الليكود)، على رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، إرسال وفد برلماني إلى بروكسل؛ للاجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، "لمواجهة ادعاءات القائمة المشتركة"، على حد تعبيره.

وجاء اقتراح أوحانا هذا، في أعقاب الاجتماعات التي عقدها نواب القائمة المشتركة، مع موغريني وأسيلبورن، في الأسبوع الماضي، في بروكسل، لإقناعهما بإدانة قانون القومية.

وكان أوحانا قد ترأس لجنة الكنيست الخاصة التي صاغت ووافقت على قانون القومية، وكتب إلى إدلشتين أنه سيشرفه رئاسة وفد برلماني كهذا.

ويدعي أوحانا، أن أعضاء القائمة المشتركة، عقدوا اجتماعات مع وزراء من الاتحاد الأوروبي "من أجل المس باسم إسرائيل وتقويض طبيعتها الديمقراطية بواسطة أكاذيب فاضحة وتشويه الواقع في كل ما يتعلق بقانون القومية"، مضيفاً: "يجب علينا ألا ننتظر حتى تصل أكاذيب القائمة المشتركة إلى العالم، وبالتالي هناك حاجة إلى إجراء مضاد سريع وفعال في شكل وفد برلماني رسمي، يعمل على نفس المستوى، ويلتقي بالعناصر نفسها"، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

غرينبلات: سنُقدم وثيقة سلام شاملة تُرضي الفلسطينيين والإسرائيليين

غرينبلات: سنُقدم وثيقة سلام شاملة تُرضي الفلسطينيين والإسرائيليين

بعد لقائه بشار الأسد.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير

بعد لقائه بشار الأسد.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير

النيابة العامة تتطلع لتوسيع التهم ضد سارة نتنياهو

النيابة العامة تتطلع لتوسيع التهم ضد سارة نتنياهو

يعلون يحذر من التحريض السياسي ويدعو لتشكيل قوة تنهي حكومة نتنياهو

يعلون يحذر من التحريض السياسي ويدعو لتشكيل قوة تنهي حكومة نتنياهو

ترامب يدعو &#34;آبل&#34; لتصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين

ترامب يدعو "آبل" لتصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين

كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها عبر عرض إنجازاتها وتستثنى الصواريخ

كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها عبر عرض إنجازاتها وتستثنى الصواريخ

الشرطة البريطانية تعتقل امرأة بعد هجوم بالسكين

الشرطة البريطانية تعتقل امرأة بعد هجوم بالسكين

مفاجأة.. كوشنر قد يكون صاحب المقال الغامض ضد ترامب

مفاجأة.. كوشنر قد يكون صاحب المقال الغامض ضد ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل منسق الوحدة القانونية في مؤسسة (الضمير) أيمن ناصر

الاحتلال يعتقل منسق الوحدة القانونية في مؤسسة (الضمير) أيمن ناصر

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في سلوان وسط مواجهات

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في سلوان وسط مواجهات

الخارجية: الاحتلال يواصل قتل أطفال غزة وترامب يتباكى على وضعها الإنساني

الخارجية: الاحتلال يواصل قتل أطفال غزة وترامب يتباكى على وضعها الإنساني

ادعيس: اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

وزير زراعة الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وزير زراعة الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تنقل 5195 مسافراً السبت عبر (معبر الكرامة)

تنقل 5195 مسافراً السبت عبر (معبر الكرامة)

لمنع انهيار غزة.. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بإيجاد بديل لـ (أونروا)

لمنع انهيار غزة.. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بإيجاد بديل لـ (أونروا)

منوعات

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

محمد رمضان يستعرض أثمن مقتنياته من جديد.. وتعليق غريب

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

نادين الراسي تُودع جمهورها للأبد بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

100 فنان عالمي يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

ممثلة تونسية مشهورة بطلة فيلم إباحي دون علمها

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من &#34;أيام الدراسة&#34;

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من "أيام الدراسة"

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته &#34;الخادشة للحياء&#34; لحلا الترك

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته "الخادشة للحياء" لحلا الترك

عربي

حمدين صباحي: أحكام إعدام 75 إخوانياً تُوجع القلب

حمدين صباحي: أحكام إعدام 75 إخوانياً تُوجع القلب

السعودية تطلب تدقيق أفكار الدعاة

السعودية تطلب تدقيق أفكار الدعاة

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

زعيم الحوثيين يحث أنصاره على &#34;التصدي للعدوان&#34; بعد انهيار محادثات السلام حول اليمن

زعيم الحوثيين يحث أنصاره على "التصدي للعدوان" بعد انهيار محادثات السلام حول اليمن