دولي

بعد لقائه بشار الأسد.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير

بعد لقائه بشار الأسد.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير
رئيس وزراء جمهورية أبخازيا غينادي غاغوليا
رام الله - دنيا الوطن
لقي رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، مصرعه، في وقت متأخر من يوم السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا.

وقالت الرئاسة الأبخازية: إن الحادث وقع في منطقة (غوداووتا)، وإن موكب رئيس الوزراء، كان في طريق عودته إلى عاصمة بلاده بعد قيامه بزيارة دولة إلى سوريا، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

ونشرت وكالة (سبوتنيك أبخازيا) مقطع فيديو من مكان وقوع حادث السير، الذي أسفر عن مصرع غينادي غاغوليا.

وجاء في الفيديو، السيارة المنكوبة التي كانت تحمل رئيس وزراء أبخازيا لحظة حدوث الاصطدام، كما يعرض سيارة منكوبة أخرى شاركت في الحادث.

 

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