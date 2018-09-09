لمنع انهيار غزة.. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بإيجاد بديل لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن ما تسمى بمؤسسة الدفاع والأمن الإسرائيلية، أوصت القيادة السياسية بإيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لضمان استمرار تدفق المساعدات وانتظام العملية التعليمية في قطاع غزة، ومحاولة منع انهيار الأوضاع هناك في ظل توقف خدمات المنظمة الأممية.









وحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي، حذر مؤخراً القيادة السياسية من أنه إذا توقفت عمليات (أونروا) لن يتم العثور على بديل مناسب، ولا يمكن ضمان الهدوء في الجنوب، فيما تشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد في ظل سعي (حماس) لتحميل مسؤولية معاناة سكان غزة إلى إسرائيل، والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة لوضع ملف قطاع غزة على جدول الأعمال الدولي.



وأوضحت الصحيفة، أن تدهور الأوضاع في غزة، سيولد انفجاراً كبيراً، وأن مثل هذا السيناريو لا يمكن تجنبه في ظل وقف تمويل (أونروا).وأضافت الصحيفة، أن الدول المانحة ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعاً في نيويورك، بحضور ممثلين عن إسرائيل لبحث الأوضاع في قطاع غزة، موضحةً أن ممثلي إسرائيل سيحاولون التواصل مع ممثلي الدول الأخرى في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ لـ (أونروا) لضمان استمرار الإمدادات الغذائية واستمرار أنشطة المدارس، ودفع رواتب موظفي (أونروا) في غزة.وزعمت الصحيفة، أن التحذير يأتي على خلفية الصعوبات التي تواجه عملية التوصل لاتفاق بين إسرائيل و(حماس) بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية.