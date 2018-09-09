الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع حتى الثلاثاء لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بفرض إغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحجة بدء (رأس السنة العبرية).







وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إنه سيتم فرض الإغلاق التام والطوق الأمني على الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة الأعياد اليهودية و(رأس السنة العبرية)، من منتصف ليل السبت حتى مساء الثلاثاء، فيما سيتم فقط السماح بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.







وستعاود سلطات الاحتلال فرض الإغلاق بالأسبوع المقبل، وذلك عند منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء المقبل، الموافق 17 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن يتم رفعه عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس، وذلك بذريعة (يوم الغفران).

وستغلق المعابر الإسرائيلية، أمام حاملي التصاريح بأنواعها ما عدا الحالات الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول بالإغلاقات.وسيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق مساء الثلاثاء، وخلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، وفقاً لموافقة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.وبذريعة (عيد العرش) الذي يوافق يوم 22 أيلول/ سبتمبر، ستغلق الأراضي الفلسطينية للمرة الثالثة عند منتصف ليل السبت/ الأحد، وذلك حتى مساء يوم الاثنين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.