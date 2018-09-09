لبحث المصالحة والتهدئة.. وفد من الجبهة الديمقراطية يزور مصر غداً

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، عن زيارة مرتقبة لوفد من حركته للعاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.







وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً من الجبهة الديمقراطية، سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تجريها قيادة الجبهة مع المسؤولين المصريين.







وأوضح أبو ظريفة، أن من ضمن أجندة الزيارة، بحث ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الجبهة، ستسعى لتحريك المياه الراكدة في الوضع السياسي الحالي، مضيفاً: "الوفد سيكون فقط من قطاع غزة، ولن يضم أي قيادات من الخارج".