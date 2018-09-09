إدارتا معبري إيرز وكرم أبو سالم تُصدران توضيحاً مهماً

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت إدراتا معبري بيت حانون/ إيرز وكرم أبو سالم التجاري، اليوم الأحد، تنويهاً مهماً للتجار والمواطنين بشأن آلية عملهما خلال أيام الأعياد اليهودية.



ولفتت إلى أن العمل في كرم أبو سالم، سيعود بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 12/9/2018.





يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، قرر فرض إغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتباراً من الليلة الماضية بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، إن المعبر سيكون مفتوحاً اليوم الأحد من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً للمرضى والمؤسسات الأجنبية، فيما سيتم إغلاقه بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.من جهتها، أوضحت إدارة كرم أبو سالم، عن إغلاق المعبر أمام الحركة التجارية، وذلك البوم الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء، بسبب الأعياد بالجانب الإسرائيلي.