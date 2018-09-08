"هآرتس": توصيات بايجاد بديل لـ "الأونروا" لمنع انهيار الأوضاع في غزة

ذكر موقع صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مؤسسة الأمن الإسرائيلية أوصت القيادة السياسية بإيجاد بديل لوكالة "الأونروا" لضمان استمرار تدفق المساعدات وانتظام العملية التعليمية في قطاع غزة ومحاولة منع انهيار الأوضاع هناك في ظل توقف خدمات (الاونروا).





وحسب الموقع، "فإن تدهور الأوضاع في غزة سيولد انفجارا كبيرا وأن مثل هذا السيناريو لا يمكن تجنبه في ظل وقف تمويل (الأونروا)" وفق صحيفة "القدس" المحلية.





وأشار إلى أن الدول المانحة ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعا في نيويورك بحضور ممثلين عن إسرائيل لبحث الاوضاع في قطاع غزة، موضحا ان ممثلي إسرائيل سيحاولون التواصل مع ممثلي الدول الاخرى في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ لـ (الأونروا) لضمان استمرار الإمدادات الغذائية واستمرار أنشطة المدارس ودفع رواتب موظفي (الأونروا) في غزة.





ووفقا للموقع، فإن الجيش الاسرائيلي حذر مؤخرا القيادة السياسية بأنه إذا توقفت عمليات (الأونروا) لن يتم العثور على بديل مناسب، ولا يمكن ضمان الهدوء في الجنوب.





رام الله - دنيا الوطن