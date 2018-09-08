شؤون فلسطينية

"هآرتس": توصيات بايجاد بديل لـ "الأونروا" لمنع انهيار الأوضاع في غزة

"هآرتس": توصيات بايجاد بديل لـ "الأونروا" لمنع انهيار الأوضاع في غزة
رام الله - دنيا الوطن
 ذكر موقع صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مؤسسة الأمن الإسرائيلية أوصت القيادة السياسية بإيجاد بديل لوكالة "الأونروا" لضمان استمرار تدفق المساعدات وانتظام العملية التعليمية في قطاع غزة ومحاولة منع انهيار الأوضاع هناك في ظل توقف خدمات (الاونروا).

وحسب الموقع، "فإن تدهور الأوضاع في غزة سيولد انفجارا كبيرا وأن مثل هذا السيناريو لا يمكن تجنبه في ظل وقف تمويل (الأونروا)" وفق صحيفة "القدس" المحلية.

وأشار إلى أن الدول المانحة ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعا في نيويورك بحضور ممثلين عن إسرائيل لبحث الاوضاع في قطاع غزة، موضحا ان ممثلي إسرائيل سيحاولون التواصل مع ممثلي الدول الاخرى في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ لـ (الأونروا) لضمان استمرار الإمدادات الغذائية واستمرار أنشطة المدارس ودفع رواتب موظفي (الأونروا) في غزة.

ووفقا للموقع، فإن الجيش الاسرائيلي حذر مؤخرا القيادة السياسية بأنه إذا توقفت عمليات (الأونروا) لن يتم العثور على بديل مناسب، ولا يمكن ضمان الهدوء في الجنوب.

أخبار ذات صلة

شاهد: فتوح لحماس: لماذا تطالبون بالمصالحة؟ وهذا موعد زيارة وفد فتح للقاهرة

شاهد: فتوح لحماس: لماذا تطالبون بالمصالحة؟ وهذا موعد زيارة وفد فتح للقاهرة

إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية بـ&#34;الأعياد اليهودية&#34;

إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية بـ"الأعياد اليهودية"

(بتسيلم) تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

(بتسيلم) تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في نابلس

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في نابلس

مسؤول أميركي سابق تعقيباً على قرار وقف دعم مستشفيات القدس: &#34;عمل انتقامي بامتياز&#34;

مسؤول أميركي سابق تعقيباً على قرار وقف دعم مستشفيات القدس: "عمل انتقامي بامتياز"

الاحتلال يُحقق مع ذاته باستشهاد الفتى أبو طيور

الاحتلال يُحقق مع ذاته باستشهاد الفتى أبو طيور

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

الحكومة: ترامب يُريد مقايضة الثوابت الفلسطينية بالأموال

الحكومة: ترامب يُريد مقايضة الثوابت الفلسطينية بالأموال

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

(بتسيلم) تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

(بتسيلم) تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في نابلس

إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في نابلس

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

التربية: &#34;إسرائيل&#34; تُمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

التربية: "إسرائيل" تُمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين

جمال عمرو: إسرائيل تُحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

جمال عمرو: إسرائيل تُحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

عشراوي: إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

عشراوي: إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

منوعات

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من &#34;أيام الدراسة&#34;

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من "أيام الدراسة"

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته &#34;الخادشة للحياء&#34; لحلا الترك

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته "الخادشة للحياء" لحلا الترك

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

هل تطيح النجمة الإباحية &#34;ميا خليفة&#34; برئيس تحرير صحيفة &#34;عرب نيوز&#34; السعودية؟

هل تطيح النجمة الإباحية "ميا خليفة" برئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" السعودية؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

عربي

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

زعيم الحوثيين يحث أنصاره على &#34;التصدي للعدوان&#34; بعد انهيار محادثات السلام حول اليمن

زعيم الحوثيين يحث أنصاره على "التصدي للعدوان" بعد انهيار محادثات السلام حول اليمن

طرفا النزاع في جنوب السودان سيوقعان اتفاق السلام الاسبوع المقبل

طرفا النزاع في جنوب السودان سيوقعان اتفاق السلام الاسبوع المقبل

مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة

مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة