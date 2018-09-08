شؤون فلسطينية

شاهد: فتوح لحماس: لماذا تطالبون بالمصالحة؟ وهذا موعد زيارة وفد فتح للقاهرة

شاهد: فتوح لحماس: لماذا تطالبون بالمصالحة؟ وهذا موعد زيارة وفد فتح للقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مساء السبت، إن "حماس تخلت عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى توقيعه بتاريخ 12 أكتوبر 2017"، متحدثًا عن ملفات التهدئة بغزة والأونروا واللاجئين والخان الأحمر وقرارا باراغواي بسحب سفارتها من القدس.

وأكد فتوح في  حديثه لبرنامج "ملف اليوم" المذاع على قناة فلسطين: "اطلعت على وثيقة توضيحية، موزعة من حماس، تذكر كل شيء إلا اتفاق 2017"، متسائلًا : "إذن لماذا يطالبون بالمصالحة؟"، عادًا في الوقت ذاته أن "هذا ينسف اتفاق 2011".

واعتبر أن "الذي يتخلى عن اتفاق 2017، عمليا يتخلى عن اتفاق 2011"، مضيفًا : "نحن وقعنا على اتفاق 2017 من أجل الاسراع في ننفيذ الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 2011".

وخاطب فتوح حماس قائلًا : "عليكم أن تراجعوا مواقفكم بشأن المصالحة (..) تعالوا من جديد، نستأنف هذا العمل برعاية مصر ونحن جاهزون "، مؤكدًا أن المصالحة "خيار استراتيجي لفتح وأنها تتمسك بما تم التوصل إليه".

وأوضح عضو مركزية فتح : "حينما نكون في مركب واحد، نستطيع ان نتحدث لغة واحدة، أما في حالة الانقسام لانستطيع أن نفرض على المنقسم عني أي شيء".

وأوضح أن "المصالحة أولا، ثم تأتي كل القضايا الأخرى سواء التهدئة او الهدنة مع إسرائيل وكل القضايا الانسانية"، مضيفًا : "كل هذه القضايا تحل بعد المصالحة، وبعد ذلك نسير سويا". 
 
وحسب فتوح، فقد بحث حركته مع الوفد المصري ملفات المصالحة"، لافتًا إلى أن "فتح تنتظر الدعوة من مصر، وستلبيها فورًا".

وتوقع أن يذهب وفد فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد يوم 10 سبتمبر.


 


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