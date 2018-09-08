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القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو الماضي، السبت باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.

وقال المتحدث باسم تحالف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النائب حسن العاقولي "نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي". من جهته، أعلن المتحدث باسم تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، النائب أحمد الأسدي أن "التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (...) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا".

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