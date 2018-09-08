يعلون يحذر من التحريض السياسي ويدعو لتشكيل قوة تنهي حكومة نتنياهو

حذر موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي السابق، من سياسة التحريض السياسي وحالة الانقسام التي يحاول سياسيون فرضها داخل المجتمع الإسرائيلي.





وشدد يعلون خلال مشاركته في ثقافي رمات هشارون، على أنه لن يجلس في أي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.





وقال "الائتلاف الحالي يقودنا إلى حالة من التطرف". مشيرا إلى أن هناك حالة من التهديد الداخلي أكثر من التهديد الخارجي في أوساط الإسرائيليين بفعل سياسة التحريض والانقسام التي يقودها بعض السياسيين من أجل أن يبقون على قيد الحياة السياسية.





ودعا إلى تشكيل قوة سياسية وإجراء اتصالات مشتركة لإنهاء قوة تطرف الائتلاف الحكومي الحالي وإعادة إسرائيل إلى مسارها الطبيعي.

رام الله - دنيا الوطن