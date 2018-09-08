(بتسيلم) تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

دعت منظمة (بتسيلم) اليسارية الإسرائيلية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى العمل بصورة مستعجلة وملحة، من أجل منع هدم القرية البدوية (الخان الأحمر) شرقي القدس، وذلك بعد أن ردت المحكمة العليا قبل عدة أيام الالتماسات ضد إخلاء القرية.





ولفت في رسالة بعث بها مدير عام (بتسيلم) حاجي إلعاد إلى وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، إلى أنها بنفسها حذرت إسرائيل في الماضي من تبعات هدم القرية الواقعة على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من القدس.





وأضاف وفق ما نقلت عنه قناة (مكان) الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أنه يتعين في هذه المرحلة ذكر هذه العواقب بصراحة إذا كان الاتحاد الأوروبي، ينوي بجدية دفع سياسته إلى الأمام.





وأكد مدير عام (بتسيلم) في رسالته، أن تسلسل الأحداث في (الخان الأحمر)، سيبت في مصير تجمعات سكانية فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.





ورأى أن للاتحاد الأوروبي وسائل ضغط ناجعة، يمكن أن يمارسها على إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن