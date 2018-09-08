مسؤول أميركي سابق تعقيباً على قرار وقف دعم مستشفيات القدس: "عمل انتقامي بامتياز"

قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس ترامب، اتخذت قراراً بتخفيض المزيد من المساعدات الأميركية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذا القرار، استهدف هذه المرة، سحب الأموال التي كانت مخصصة لدعم مستشفيات القدس.





وأكد المسؤول في حديثه حول سحب الإدارة مبلغ 25 مليون دولار، كانت تعتزم تقديمها لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وهي مجموعة من ستة مستشفيات بعضها تدار من قبل الكنيسة، وتوفر الرعاية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة في المقام الأول، ومواطني الضفة الغربية في المقام الثاني: "قررت الإدارة إعادة برمجة الأموال التي تقدمها لشبكة مستشفيات القدس الشرقية .. وليس لدينا المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن".





يشار إلى أنه في السنوات الماضية غطى تمويل الولايات المتحدة التكاليف الطبية للفلسطينيين للذهاب إلى هذه المستشفيات للعلاج غير المتاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يشمل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، جراحات القلب والعيون، والعناية المركزة لحديثي الولادة، وغسيل الكلى للأطفال، وغيرها بحسب صحيفة "القدس" المحلية.





من جهته، وصف ديف هاردن، وهو مسؤول أميركي سابق رفيع المستوى، كان يشرف على المساعدات المقدمة للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، إن خفض التمويل "عبارة عن عمل انتقامي (من الفلسطينيين) بامتياز" من قبل إدارة ترامب على وجه الخصوص.





وحذر هاردن في تغريدة عبر (تويتر) من أن ذلك يمكن أن "يتسبب في انهيار" هذه المستشفيات، بما في ذلك مستشفى (أوغستا فيكتوريا) الذي يديره الاتحاد العالمي اللوثري (الكنسي) ومستشفى سانت جون للعيون.





وقال هاردن في تغريدته مساء أمس الجمعة "تخبرني جهات الاتصال، أن البيت الأبيض قرر تخفيض 20 مليون دولار في تمويل مستشفيات القدس الشرقية، هذا يشكل ضغطاً شديداً على مستشفى أوغوستا فيكتوريا ومستشفى سانت جون للعيون؛ هذه مستشفيات مسيحية، مرخصة إسرائيليا، وفلسطينية الهوية".





يشار إلى أن هذه المستشفيات الست في القدس الشرقية المحتلة، كانت قد حظيت مؤخراً بمعاملة تفضيلية من قبل الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من المشاريع القليلة التي استثنتها الولايات المتحدة من قانون (تايلور فورس) وهو القانون الذي قيد المساعدات المقدمة للفلسطينيين، طالما واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.





وفي الأسبوع الماضي، قررت الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تدير مدارس وعيادات صحية للاجئين الفلسطينيين، حيث بلغت قيمة الأموال المقتطعة نحو 300 مليون دولار.

رام الله - دنيا الوطن